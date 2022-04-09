Леклер: «Мы вновь удивлены темпом болида в квалификации. Будет приятно стартовать завтра с первого места»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Австралии».

«Очень приятно завоевать поул, потому что в прошлом я часто сталкивался с проблемами на трассе в Австралии. Не все устраивало меня по ходу этапа, но мы очень хорошо поработали.

В третьем сегменте я смог собрать все воедино и показать сильный круг, будет здорово стартовать завтра с первой позиции. Мы вновь удивлены темпом машины в квалификации. Посмотрим, как все сложится в гонке», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 по московскому времени.