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Леклер: «Мы вновь удивлены темпом болида в квалификации. Будет приятно стартовать завтра с первого места»

Пилот «Феррари» Леклер прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Австралии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Австралии».

«Очень приятно завоевать поул, потому что в прошлом я часто сталкивался с проблемами на трассе в Австралии. Не все устраивало меня по ходу этапа, но мы очень хорошо поработали.
В третьем сегменте я смог собрать все воедино и показать сильный круг, будет здорово стартовать завтра с первой позиции. Мы вновь удивлены темпом машины в квалификации. Посмотрим, как все сложится в гонке», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12585830/australian-gp-live-updates-from-qualifying-as-charles-leclerc-and-max-verstappen-face-new-rivals-in-melbourne
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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