Перес поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Австралии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результат квалификации «Гран-при Австралии». Он занял третье место.

«Неплохо... Я думаю, что нас ждет хорошая гонка. Прежде всего, я надеюсь, что завтра мы порадуем многих болельщиков, потому что в субботу у нас уже есть полные трибуны. Надеюсь, завтра мы сможем подарите им хорошую гонку», — приводит слова Переса Sky Sports.

Победил в квалификации Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал напарник Переса Макс Ферстаппен.

Также Пересу грозит штраф из-за его действий во втором сегменте. Он недостаточно замедлился под желтыми флагами.

Гонка состоится 10 апреля. Начало — в 8:00 по московскому времени.