Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:01

Перес поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Австралии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результат квалификации «Гран-при Австралии». Он занял третье место.

«Неплохо... Я думаю, что нас ждет хорошая гонка. Прежде всего, я надеюсь, что завтра мы порадуем многих болельщиков, потому что в субботу у нас уже есть полные трибуны. Надеюсь, завтра мы сможем подарите им хорошую гонку», — приводит слова Переса Sky Sports.

Победил в квалификации Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал напарник Переса Макс Ферстаппен.

Также Пересу грозит штраф из-за его действий во втором сегменте. Он недостаточно замедлился под желтыми флагами.

Гонка состоится 10 апреля. Начало — в 8:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/19508/12585830/australian-gp-qualifying-leclerc-takes-pole-after-alonso-crash-live
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Красавицу-грузинку захейтили за поддержку Стерлинга. Это смелая девушка: однажды она избила расиста в Москве
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «Второе место в квалификации — хороший результат, но «Ред Буллу» хочется большего»

Сайнс назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Австралии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости