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Сегодня, 10:32

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Австралии», Ферстаппен — второй

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Австралии».

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третье время показал его напарник Серхио Перес.

Отметим, что после сессии стюарды рассмотрят действия Переса во втором сегменте. Он недостаточно замедлился под желтыми флагами.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и шестое места соответственно.

В первом сегменте произошла авария между Николасом Латифи и Лэнсом Строллом. Болид Латифи был сильно поврежден, но пилот не пострадал.

В третьем сегменте с трассы сошел Фернандо Алонсо из «Альпин». У него отказала система гидравлики и он вылетел в гравий, ударившись о стену левой стороной болида.

Гонка состоится 10 апреля. Начало — в 8:00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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