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Сегодня, 17:31

ФИА готова одобрить заявки двух команд на приход в «Формулу-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) близка к тому, чтобы одобрить заявки от двух команд для участия в «Формуле-1» с сезона-2026.

По информации журналиста Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, в ФИА довольны заявками «Андретти» и «Хайтека». Решение федерации должно быть озвучено в ближайшее время. Также обоим гоночным коллективам необходимо одобрение со стороны владельцев чемпионата из Liberty Media.

Сообщается, что обе команды в состоянии участвовать в серии с точки зрения технологий, персонала и финансов.

Ранее информировалось, что команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и хочет присоединиться к «Ф-1». По информации СМИ, большинство команд «Формулы-1» выступают против новых коллективов в чемпионате.

В начале года президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказывал свое мнение о возможном приходе новых команд.

Формула-1
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