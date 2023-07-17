Серхио Перес: «Думаю, что Алонсо и Сайнса стоит больше ценить»

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением об испанских гонщиках Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлосе Сайнсе («Феррари»).

«Они оба отличные пилоты и отличные люди. Я думаю, не все до конца понимают то, что переживает Испания. Не часто есть два пилота такого уровня из одной страны... Думаю, их стоит больше ценить. А не просто сравнивать. Что касается наших отношений, то я очень хорошо взаимодействую с обоими. Мы здорово контактируем вне трассы», — приводит слова Переса EFE.

Алонсо в сезоне-2023 занимает третье место в личном зачете пилотов, набрав 137 очков, Сайнс находится на пятой строчке (83), а Перес — на второй (156).