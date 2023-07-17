Вассер: «Леклер способен на исключительные вещи, а Сайнс стабилен»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о сильных сторонах пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

«Леклер способен на исключительные вещи. Иногда не понимаешь, как он может такое проворачивать. Шарль — тот гонщик, который всегда думает о победах. В определенных ситуациях он слишком активно атакует, пытается компенсировать недостатки болида стратегией и агрессивным пилотажем и в результате допускает ошибки. Моя работа — направить его на верный путь.

Карлос — очень стабильный гонщик. Он способен контролировать темп и делает это чуть лучше Шарля. Он не переходит грань. У него не столь высокая пиковая форма, как у Шарля, когда тот, к примеру, завоевывает поулы. Но иногда Карлос очень близок. В Майами он был на поуле до последнего поворота. Он ограничивает количество ошибок и всегда показывает скорость», — приводит слова Вассера It.motorsport.

25-летний Леклер дебютировал в «Формуле-1» в 2017 году, а 28-летний Сайнс выступает в серии с 2015 года.

На данный момент в личном зачете пилотов сезона-2023 Карлос находится на пятом месте (83 очка), а Шарль — на седьмом (74). В Кубке конструкторов «Феррари» занимает четвертую строчку.