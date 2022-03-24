Феттель все еще не сдал отрицательный тест на коронавирус и может пропустить «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель может пропустить «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает пресс-служба команды.

Немец все еще не сдал отрицательный тест на коронавирус и не может присоединиться к команде. Из-за коронавируса Феттель пропустил первую гонку сезона в Бахрейне, вместо него выступал резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг, который занял 17-е место.

Хюлькенберг находится вместе с командой и вновь заменит Феттеля в случае, если тот будет вынужден пропустить второй этап подряд. «Астон Мартин» выступит с окончательным решением по поводу ситуации с Феттелем завтра, 25 марта.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 25 по 27 марта.