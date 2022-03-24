Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:58

Вольфф назвал тройку лучших гонщиков в нынешней «Формуле-1»: «Хэмилтон, Расселл, Ферстаппен. Именно в таком порядке»

Руководитель «Мерседес» Вольфф назвал лучших гонщиков в истории и в нынешней «Формуле-1»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал, кого считает лучшими гонщиками в истории и в нынешней «Формуле-1».

«Три лучших гонщика в истории «Формулы-1»? Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Айртон Сенна. Каждый — в свою эпоху. Три лучших пилота прямо сейчас? Хэмилтон, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен. Именно в таком порядке», — приводит Bild слова Вольффа.

Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2014 года, Джордж Расселл проводит дебютный сезон в команде. Макс Ферстаппен — пилот «Ред Булл».

Хэмилтон, как и Шумахер, является семикратным чемпионом «Формулы-1». У Айртона Сенны 3 титула, он скончался 1 мая 1994 года в результате аварии во время «Гран-при Сан-Марино».

Источник: https://www.bild.de/sport/motorsport/motorsport/formel-1-toto-wolff-mit-spitze-gegen-max-verstappen-79541456.bild.html
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
1
Читайте также
Морковь: польза и вред для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель все еще не сдал отрицательный тест на коронавирус и может пропустить «Гран-при Саудовской Аравии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости