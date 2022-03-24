Вольфф назвал тройку лучших гонщиков в нынешней «Формуле-1»: «Хэмилтон, Расселл, Ферстаппен. Именно в таком порядке»

Руководитель «Мерседес» Вольфф назвал лучших гонщиков в истории и в нынешней «Формуле-1»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал, кого считает лучшими гонщиками в истории и в нынешней «Формуле-1».

«Три лучших гонщика в истории «Формулы-1»? Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Айртон Сенна. Каждый — в свою эпоху. Три лучших пилота прямо сейчас? Хэмилтон, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен. Именно в таком порядке», — приводит Bild слова Вольффа.

Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2014 года, Джордж Расселл проводит дебютный сезон в команде. Макс Ферстаппен — пилот «Ред Булл».

Хэмилтон, как и Шумахер, является семикратным чемпионом «Формулы-1». У Айртона Сенны 3 титула, он скончался 1 мая 1994 года в результате аварии во время «Гран-при Сан-Марино».