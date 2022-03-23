В «Ред Булл» выяснили причины схода Ферстаппена и Переса на «Гран-при Бахрейна»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в команде выяснили, почему Макс Макс Ферстаппен и Серхио Перес были вынуждены сойти с трассы на «Гран-при Бахрейна».

«Говоря простым языком, в системе подачи топлива образовался «вакуумный мешок», из-за чего системы двигателя посчитали, что в баках кончилось топливо. На самом же деле, не вдаваясь в конкретные цифры, в баках обеих машин оставалось достаточно топлива.

Думаю, что проблема будет решена в этот уик-энд, на "Гран-при Саудовской Аравии". В Бахрейне мы были в целом быстры, но у нас не было возможности в полной мере раскрыть потенциал болида в решающие моменты гонки», — приводит слова Марко racingnews365.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».