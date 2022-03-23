Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:37

В «Ред Булл» выяснили причины схода Ферстаппена и Переса на «Гран-при Бахрейна»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в команде выяснили, почему Макс Макс Ферстаппен и Серхио Перес были вынуждены сойти с трассы на «Гран-при Бахрейна».

«Говоря простым языком, в системе подачи топлива образовался «вакуумный мешок», из-за чего системы двигателя посчитали, что в баках кончилось топливо. На самом же деле, не вдаваясь в конкретные цифры, в баках обеих машин оставалось достаточно топлива.

Думаю, что проблема будет решена в этот уик-энд, на "Гран-при Саудовской Аравии". В Бахрейне мы были в целом быстры, но у нас не было возможности в полной мере раскрыть потенциал болида в решающие моменты гонки», — приводит слова Марко racingnews365.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://racingnews365.nl/marko-onthult-oorzaak-dubbele-uitvalbeurt-verstappen-en-perez-in-bahrein
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Хельмут Марко
1
0
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гран-при Лас-Вегаса» может пройти в ноябре 2023 года
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости