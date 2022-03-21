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Сегодня, 16:28

Ферстаппен заявил, что итоги «Гран-при Бахрейна» могут помешать «Ред Булл» завоевать титул

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул после схода на «Гран-при Бахрейна».

Ферстаппен и Серхио Перес выбыли из борьбы за подиум на последних кругах гонки из-за технических проблем.

«Казалось, что топливо перестало поступать в двигатель. По сути, все просто выключилось, и я поехал в боксы.

Не такого ты ожидаешь, особенно после очень успешных тестов и позитивного уик-энда. С учетом небольших проблем, которые у нас возникали, второе место стало бы очень хорошим результатом — это 18 очков. Чеко Перес, наверное, финишировал бы четвертым. Но в итоге оба болида сошли, это очень разочаровывает.

В итоге мы потеряли много баллов. Порой плотная конкуренция в борьбе за титул может продолжаться до самого конца, и эти очки были очень важными», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-bahrain-dnf-could-be-very-important-in-f1-title-fight/9170709/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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