Ферстаппен заявил, что итоги «Гран-при Бахрейна» могут помешать «Ред Булл» завоевать титул
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул после схода на «Гран-при Бахрейна».
Ферстаппен и Серхио Перес выбыли из борьбы за подиум на последних кругах гонки из-за технических проблем.
«Казалось, что топливо перестало поступать в двигатель. По сути, все просто выключилось, и я поехал в боксы.
Не такого ты ожидаешь, особенно после очень успешных тестов и позитивного уик-энда. С учетом небольших проблем, которые у нас возникали, второе место стало бы очень хорошим результатом — это 18 очков. Чеко Перес, наверное, финишировал бы четвертым. Но в итоге оба болида сошли, это очень разочаровывает.
В итоге мы потеряли много баллов. Порой плотная конкуренция в борьбе за титул может продолжаться до самого конца, и эти очки были очень важными», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».