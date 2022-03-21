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Чжоу Гуаньюй о десятом месте на «Гран-при Бахрейна»: «О таком мог лишь мечтать»

Чжоу Гуаньюй поделился эмоциями от десятого места в дебютной гонке «Формулы-1»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Ромео» из Китая Чжоу Гуаньюй поделился эмоциями от дебюта в «Формуле-1». По итогам «Гран-при Бахрейна» он занял десятое место.

«Боже, что произошло!?! Ну и денек. У меня нет слов. Десятое место в дебютной гонке — блин, я о таком мог лишь мечтать. Нет слов. Спасибо», — написал Чжоу в Twitter.

Гуаньюй стал первым китайским пилотом в истории «Формулы-1». Он сменил на этом посту Антонио Джовинацци.

Источник: https://twitter.com/ZhouGuanyu24/status/1505612567766523910
Формула-1
Альфа Ромео
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