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Сегодня, 15:27

Руководитель «Феррари»: «Я бы подождал 4-5 гонок, прежде чем давать оценку шансам команды на титул»

Маттиа Бинотто заявил, что не считает «Феррари» фаворитом в борьбе за титул
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что несмотря на дубль на «Гран-при Бахрейна» не считает команду фаворитом в борьбе за титул.

«Я считаю, что конкуренты очень и очень сильны. Соперники доказали это выступлениями в квалификации. И в конечном счете все дело в деталях. Да, в гонке мы выступили хорошо, но у соперников, вероятно, возникли проблемы с надежностью.

На первом отрезке, даже на изношенных шинах, Макс держался в одном темпе с Шарлем. И не стоит забывать, что мы противостояли действующему чемпиону. И что главным фаворитом остается «Ред Булл». Через неделю нас ждет гонка в Джидде, где мы увидим совсем другую картину. Думаю, стоит подождать результатов первых 4-5 гонок, прежде чем давать оценку шансам команды. Так что с ответом на ваш вопрос я бы подождал, пока пройдут 4-5 «Гран-при», — приводит слова Бинотто Planet F1.

На «Грин-при Бахрейна» победил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Третье место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Источник: https://www.planetf1.com/news/ferrari-assess-2022-title-chances/
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