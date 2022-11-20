Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд»

Компания «Форд» может стать участником «Формулы-1» с 2026 года в качестве поставщика моторов для команды «Ред Булл», сообщает Auto-Motor-und-Sport.

Ранее предполагалось, что австрийская команда снова объединит усилия с «Хондой», которая также планирует вернуться в чемпионат мира, однако советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что помимо «Хонды» есть и другие заинтересованные стороны — то есть, «Форд».

«Хонда», судя по всему, создаст новое моторное подразделение в «Ф-1» и заключит контракт с другой командой.