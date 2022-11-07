Ферстаппен прокомментировал решение Хэмилтона остаться в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на новость о том, что семикратный чемпион мира Льис Хэмилтон передумал завершать карьеру.

«Он должен делать то, что сам считает правильным. И пока хочет гонять, ему стоит делать это. У нас уже было немало классных сражений, и я уверен, что в следующие годы команды станут еще равнее по силам. Так что интересно будет посмотреть, кто еще сможет бросить вызов», — приводит Motorsport слова нидерландского автогонщика.

Ранее Хэмилтон объяснил, почему передумал уходить из спорта.

Напомним, что Ферстаппен лидирует в турнирной таблице «Формулы-1», имея в активе 416 очков. Британец занимает 5-е место (216 очков).