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Сегодня, 21:23

«Мерседес» готов продлить контракт с Хэмилтоном в случае сокращения зарплаты

Алина Савинова
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«Мерседес» готов продолжить сотрудничество с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, если пилот согласится на сокращение зарплаты. Об этом сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, совет директоров «Мерседеса» планирует пересмотреть условия контракта с Хэмилтоном и обозначить, что сумма заработка автогонщика будет складываться из небольшой фиксированной части и бонусов за результаты.

Текущий контракт британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года. Согласно нему, он зарабатывает 40 миллионов евро в год.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/istochnik-mercedes-soglasilas-ostavit-khemiltona-no-s-sokrashcheniem-zarplaty/10395749/
Льюис Хэмилтон
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