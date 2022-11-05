Хэмилтон объяснил, почему передумал уходить из Формулы-1

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, почему передумал уходить из Формулы-1.

«Я нахожусь в счастливой ситуации. У меня отличное окружение. Я построил себе дом в Британии, где могу проводить время и где может оставаться моя семья, когда я, к примеру, уезжаю на соревнования. Все вокруг стало для меня намного лучше. И теперь я чувствую, что могу вести команду к новым титулам.

Мне очень хочется дождаться новых успехов, которые в итоге обязательно придут. Именно ради этого стоит пройти через любые трудности", — приводит Motorsport слова 37-летнего британского автогонщика.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. На данный момент он занимает 5-е место в турнирной таблице Формулы-1, имея в активе 216 очков.