Пиастри провел частные тесты за «Макларен»
Гонщик Оскар Пиастри протестировал машину «Макларена» на частных тестах, утверждает Auto Hebdo.
Пиастри был замечен 2 и 3 ноября на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Во время заездов Оскар был в комбинезоне «Макларена» с закрытыми логотипами спонсоров.
Официально «Макларен» не сообщал о тестах, «Альпин» также не заявляла, что освобождает Пиастри от обязанностей резервного пилота.
Со следующего года Пиастри будет основным гонщиком «Макларена» и напарником Ландо Норриса.
Новости