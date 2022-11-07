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Сегодня, 18:08

Пиастри провел частные тесты за «Макларен»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик Оскар Пиастри протестировал машину «Макларена» на частных тестах, утверждает Auto Hebdo.

Пиастри был замечен 2 и 3 ноября на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Во время заездов Оскар был в комбинезоне «Макларена» с закрытыми логотипами спонсоров.

Официально «Макларен» не сообщал о тестах, «Альпин» также не заявляла, что освобождает Пиастри от обязанностей резервного пилота.

Со следующего года Пиастри будет основным гонщиком «Макларена» и напарником Ландо Норриса.

Альпин
Макларен
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