Пиастри провел частные тесты за «Макларен»

Гонщик Оскар Пиастри протестировал машину «Макларена» на частных тестах, утверждает Auto Hebdo.

Пиастри был замечен 2 и 3 ноября на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Во время заездов Оскар был в комбинезоне «Макларена» с закрытыми логотипами спонсоров.

Официально «Макларен» не сообщал о тестах, «Альпин» также не заявляла, что освобождает Пиастри от обязанностей резервного пилота.

Со следующего года Пиастри будет основным гонщиком «Макларена» и напарником Ландо Норриса.