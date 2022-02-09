Ферстаппен заявил, что еще многое неизвестно о новом болиде «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о новом болиде команды на сезон-2022 «Формулы-1».

«Для меня многое еще неизвестно об этой машине. Мне очень интересно посмотреть, как болид ведет себя на трассе. Самое главное сейчас — это вид из кабины с этими большими шинами. Думаю, попасть в апекс в некоторых крутых поворотах будет сложнее. Также за рулем чувствуется, что у машины чуть меньше сцепления с дорогой.

Вот для этого у нас и есть тренировочные дни. Мы можем привыкнуть к новой машине, но я думаю, что все должно быть в порядке. Просто нужно будет немного адаптироваться к обзору. Я с нетерпением жду, чтобы познакомиться с машиной, потому что я действительно не знаю, как она будет себя вести", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В среду, 9 февраля, «Ред Булл» презентовал новый болид, который получил название RB18.

Первый этап сезона-2022 «Ф-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. По итогам прошлого сезона «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, а Ферстаппен завоевал чемпионский титул в личном зачете.