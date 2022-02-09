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Сегодня, 20:45

Хорнер: «Болид, который «Ред Булл» презентовал — это просто прототип. Машина будет изменяться»

Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал презентацию нового болида команды на сезон-2022 «Формулы-1».

«Поскольку регламент для всех совсем новый, развитие болидов будет проходить очень и очень быстро. То есть, как мне кажется, к началу первой гонки сезона наша машина будет выглядеть совсем не так, как выглядит прямо сейчас. И я думаю, что по ходу сезона этот процесс эволюции болида будет проходить очень и очень быстро.

Машина, которую мы показали — это, по сути, просто прототип. И в каждой новой гонке машина будет изменяться. Вероятно, мы не будем использовать одну конфигурацию два раза подряд, машина будет постоянно меняться.

При этом нам будет нужно делать все это в условиях финансовых ограничений бюджета. Так что нужно быть очень разборчивыми в отношении того, на какие именно области мы хотим потратить деньги, работая над развитием болида", — приводит слова Хорнера The Race.

Болид команды на сезон-2022 «Ф-1» получил название RB18.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. В этом году, как и в прошлом, за «Ред Булл» будут выступать Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

По итогам прошлого сезона команда заняла второе место в Кубке конструкторов, а Ферстаппен завоевал чемпионский титул в личном зачете.

Источник: https://the-race.com/formula-1/red-bull-admits-rb18-will-not-look-very-much-like-launch/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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