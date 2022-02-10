Расселл считает, что попадет на подиум в первой гонке сезона-2022

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что попадет на подиум в первой гонке сезона-2022 «Формулы-1».

«Когда я в первый раз поднимусь на подиум за «Мерседес»? В первой же гонке, в Бахрейне», — сказал британец в видео, опубликованном на YouTube-канале спонсора «серебряных стрел» Petronas Motorsport.

Расселл начнет выступать за «Мерседес» в качестве боевого пилота с сезона-2022, он занял место Валттери Боттаса. До этого британец являлся гонщиком «Уильямса». В сезоне-2020 у него уже была гонка за эту команду, тогда он заменил заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Сахира» и финишировал 9-м.

В сезоне-2021 Расселл впервые в карьере попал на подиум. По итогам «Гран-при Бельгии» он занял второе место. Гонка шла три круга под машиной безопасности, после чего была остановлена из-за погодных условий.

Первый этап сезона-2022, «Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта.