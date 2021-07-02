Ферстаппен доволен результатами практики на «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после первого дня «Гран-при Австрии».

«У нас не получился идеальный заезд во второй практике, но я хорошо себя чувствовал и у меня не возникало значимых проблем. «Мерседес» выглядел довольно быстрым на «софте». Мы выглядели лучше на «медиуме».

Думаю, будет жесткая конкуренция в этот уик-энд. Как показалось, «Мерседес» немного прибавил. Но посмотрим, как все сложится завтра в квалификации», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.

Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Австрии», а во второй сессии свободных заездов он занял третью позицию.