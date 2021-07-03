«Мерседес» продлил контракт с Хэмилтоном до 2023 года
11:41
«Мерседес» объявил о продлении контракта с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.
36-летний британец заключил соглашение с «серебряными стрелами» до конца сезона-2023.
He's staying... ? @LewisHamilton pic.twitter.com/bDaHhlP8Iv— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2021
BREAKING: @LewisHamilton has signed a new two-year contract, keeping him with @MercedesAMGF1 until at least 2023#F1 pic.twitter.com/5oNov7hHx7— Formula 1 (@F1) July 3, 2021
Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. В качестве пилота немецкой команды он завоевал 6 чемпионских титулов. После 8 этапов сезона-2021 Хэмилтон занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», отставание от лидирующего Макса Ферстаппена из «Ред Булл» составляет 18 очков.
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