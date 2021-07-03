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«Мерседес» продлил контракт с Хэмилтоном до 2023 года

11:41
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
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«Мерседес» объявил о продлении контракта с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

36-летний британец заключил соглашение с «серебряными стрелами» до конца сезона-2023.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. В качестве пилота немецкой команды он завоевал 6 чемпионских титулов. После 8 этапов сезона-2021 Хэмилтон занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», отставание от лидирующего Макса Ферстаппена из «Ред Булл» составляет 18 очков.

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Иван Торопцев все материалы автора

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