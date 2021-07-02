Хэмилтон поделился мнением о борьбе «Мерседеса» и «Ред Булла» на «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о борьбе с «Ред Буллом» на «Гран-при Австрии».

«Безусловно, у «Ред Булла» есть что-то в запасе. Сегодня мы добились небольшого прогресса. Думаю, они опережают нас на две или полторы десятые. Мы прибавляем, но этого недостаточно, чтобы сократить отставание в две десятые.

На быстром круге ощущения были хорошими, но «Ред Булл» будет использовать дополнительную мощность. Не знаю, откуда они ее берут.

Вполне уверен, что расклад сил останется тем же. Какой отрыв они нарастят завтра, такой и сохранится в гонке», — приводит слова Хэмилтона GPblog со ссылкой на Sky Sports.

Хэмилтон показал лучшее время во второй практике. Вторую позицию занял его партнер по команде Валттери Боттас. Третье место у Макса Ферстаппена из «Ред Булла».