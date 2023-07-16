Бывший президент «Феррари» вложил в «Астон Мартин» 4 миллиона долларов

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло стал инвестором «Астон Мартин».

Он вложил в «Астон Мартин» сумму 4 миллиона долларов. Как сообщается, ди Монтедземоло уверен в дальнейшем росте компании и ее перспективах. В данный момент, согласно стоимости общего пакета акций, «Астон Мартин» оценивается в сумму чуть более 1 миллиарда долларов.

Ди Монтедземоло знаком с владельцем команды Лоренсом Строллом с тех времен, когда компания Tommy Hilfiger, в которую Стролл в свое время вложил значительные средства, была спонсором «Феррари».

«Астон Мартин» в сезоне-2023 «Формулы-1» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 181 очко.