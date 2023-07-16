Перес: «Цель на данный момент — безусловное второе место в чемпионате»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что его целью на остаток сезона будет сохранить второе место в чемпионате.

«В «Формуле-1» важна только итоговая позиция в чемпионате после Г"ран-при Абу-Даби», но нельзя сказать, что сейчас я только каким-то чудом занимаю вторую позицию в общем зачете. Я выигрывал гонки. У меня было несколько неудачных «Гран-при», но впереди у нас в любом случае будет еще достаточно возможностей. Цель на данный момент? Безусловное второе место в чемпионате. Но сейчас я думаю только о подготовке к «Гран-при Венгрии», — приводит слова Переса Racingnews365.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. После 12 этапов сезона-2023 мексиканец занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» со 156 очками.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 21 по 23 июля.