Вассер: «У «Феррари» есть цель выиграть гонку. Борьба между вторым и девятым местом очень плотная»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер назвал причину, почему задача команды выиграть гонку в этом сезоне осложнилась.

«Когда вы финишируете вторыми на «Гран-при Австрии», то вполне можете рассчитывать на победу в гонке по ходу сезона. Думаю, что в нашей группе команд мы все боремся за победу. И когда я говорю «наша группа», то подразумеваю «Макларен», «Астон Мартин», «Мерседес» и нас. У нас всех есть цель выиграть гонку, но для начала нужно стать первыми в этой группе. Борьба между вторым и девятым местом настолько плотная, что в некоторых сессиях результаты первых четырех-шести команд могут уложиться в диапазон в 0,2 секунды», — приводит слова Вассера Racingnews365.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 157 очков. Шарль Леклер в личном зачете находится на седьмом месте (74), а Карлос Сайнс — пятый (83).