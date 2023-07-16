Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:46

Вассер: «У «Феррари» есть цель выиграть гонку. Борьба между вторым и девятым местом очень плотная»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер назвал причину, почему задача команды выиграть гонку в этом сезоне осложнилась.

«Когда вы финишируете вторыми на «Гран-при Австрии», то вполне можете рассчитывать на победу в гонке по ходу сезона. Думаю, что в нашей группе команд мы все боремся за победу. И когда я говорю «наша группа», то подразумеваю «Макларен», «Астон Мартин», «Мерседес» и нас. У нас всех есть цель выиграть гонку, но для начала нужно стать первыми в этой группе. Борьба между вторым и девятым местом настолько плотная, что в некоторых сессиях результаты первых четырех-шести команд могут уложиться в диапазон в 0,2 секунды», — приводит слова Вассера Racingnews365.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 157 очков. Шарль Леклер в личном зачете находится на седьмом месте (74), а Карлос Сайнс — пятый (83).

Формула-1
Феррари
0
Читайте также
Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки
Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший президент «Феррари» вложил в «Астон Мартин» 4 миллиона долларов
Новости
RSS RSS
Все новости