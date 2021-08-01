Боттас признал свою ошибку на старте «Гран-при Венгрии»
18:15
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что допустил ошибку на старте «Гран-при Венгрии», которая привела к массовой аварии.
«Я плохо стартовал, колеса забуксовали, и потерял несколько позиций. Затем, на торможении в первом повороте, я уперся в заднее крыло Ландо Норриса и просто заблокировал колеса. Это была полная неразбериха.
Жаль, что все так для меня закончилось, ведь я стартовал с отличной позиции.
Говорил ли я с Ландо? Нет, но как только смогу его найти, обязательно», — цитирует Боттаса BBC.
Стюарды оштрафовали Боттаса и он потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии».
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