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Боттас признал свою ошибку на старте «Гран-при Венгрии»

18:15
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что допустил ошибку на старте «Гран-при Венгрии», которая привела к массовой аварии.

«Я плохо стартовал, колеса забуксовали, и потерял несколько позиций. Затем, на торможении в первом повороте, я уперся в заднее крыло Ландо Норриса и просто заблокировал колеса. Это была полная неразбериха.

Жаль, что все так для меня закончилось, ведь я стартовал с отличной позиции.

Говорил ли я с Ландо? Нет, но как только смогу его найти, обязательно», — цитирует Боттаса BBC.

Стюарды оштрафовали Боттаса и он потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии».

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Иван Шитик все материалы автора

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