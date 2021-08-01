Окон выиграл «Гран-при Венгрии», Мазепин не финишировал

Победителем «Гран-при Венгрии» стал пилот команды «Альпин» Эстебан Окон. Он одержал первую победу в своей карьере.

Вторым стал представитель «Астон Мартин» Себастьян Феттель. На третьей позиции пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британец вышел в лидеры зачета пилотов, обогнав Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Ферстаппен финишировал десятым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог закончить гонку. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который также в итоге не сумел финишировать, устроил масштабную аварию на старте.

В первом повороте он въехал сзади в Ландо Норриса («Макларен»). А тот по инерции уже выбил с трассы Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Серхио Переса («Ред Булл»).

Венгрия

Чемпионат мира

11-й этап

«Гран-при Венгрии»

1. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — Leader

2. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — отставание 1,859

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2,736

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 15,018

5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 15,651

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.03.614

7. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.15.803

8. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.17.910

9. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19.094

10. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.20.244

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

Не финишировали: Никита Мазепин (Россия, Haas), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Ленс Стролл (Канада, Aston Martin)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 192. 2. Макс Ферстаппен — 186. 3. Ландо Норрис — 113. 4. Валттери Боттас — 108. 5. Серхио Перес — 104. 6. Шарль Леклер — 80. 7. Карлос Сайнс — 80. 8. Даниэл Риккьярдо — 50. 9. Пьер Гасли — 48. 10. Себастьян Феттель — 48. 11. Эстебан Окон — 39. 12. Фернандо Алонсо — 36. 13. Ленс Стролл — 18. 14. Юки Цунода — 16. 15. Николас Латифи — 4. 16. Джордж Расселл — 2. 17. Антонио Джовинацци — 1. 18. Кими Райкконен — 1. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 300. 2. Red Bull — 290. 3. McLaren — 163. 4. Ferrari — 160. 5. Alpine — 75. 6. Aston Martin — 66. 7. AlphaTauri — 64. 8. Williams — 6. 9. Alfa Romeo — 2. 10. Haas — 0