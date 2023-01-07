Босс «Пантеры Азия» рассказал, что у команды уже есть предварительная договоренность по двигателям

Руководитель и основатель команда «Пантера Азия» Бенжамен Дюран рассказал о планах по участию в «Формуле-1» в 2026 году.

«Мы по-прежнему считаем, что азиатский рынок, китайский рынок — те, которые будут развиваться следующими. Все смотрят на запад, никто не смотрит на восток. «Формула-1» во многом сосредоточена на США, и это нормально, потому что рынок растет, но следующими для «Ф-1» будут Азия и Африка. В течение нескольких недель мы способны возобновить работу подразделения аэродинамики. Найм специалистов займет больше времени. Мы не хотим сразу же стоить аэротрубу. Это огромные вложения, в которых, честно говоря, нет большой необходимости, поскольку аэротруба используется лишь половину времени. Можно договориться с существующей командой или использовать другие аэротрубы в Европе. Все зависит от того, когда будет получено разрешение. Разумеется, инвесторы не будут вкладывать большие деньги до этого», — приводит слова Дюрана Planet F1.

Он также заявил, что в приоритете для команды приглашение азиатских пилотов. По его словам, он также хочет взращивать местные таланты и продвигать из в «Формулу-1».

«Мы провели переговоры фактически со всеми в паддоке. У нас есть подписанное предварительное соглашение с одним из производителей. Мы также общаемся с некоторыми производителями в Азии, которые могут прийти в «Формулу-1» в какой-то момент. Однако не думаю, что они станут сотрудничать с нами с самого начала. Задачи в первые сезоны — участвовать, расти, набирать очки, когда это возможно, и не отставать на пять секунд. Мы остаемся реалистами. Сначала нужно существовать, начать участвовать, а потом увидим. Мы действуем постепенно, и нет смыла гнаться за подиумами, титулами и тому подобными вещами. Сначала надо научиться ходить, а затем бегать», — добавил Дюран.

Команда «Пантера Азия» планировала дебютировать в «Формуле-1» в 2022 году, однако разработку машины пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса.

В 2026 году в «Формуле-1» изменится регламент на моторы.