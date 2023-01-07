Большинство команд «Формулы-1» против прихода новых участников чемпионата

Большинство команд «Формулы-1» выступают против расширения чемпионата, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из коллективов «Ф-1».

Команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок. Однако, по информации источника, принятие американского коллектива в чемпионат крайне маловероятно.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Также о желании выставить свою команду заявила «Пантера Азия».