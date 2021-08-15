Алонсо рассказал о прогрессе «Альпин» в текущем сезоне «Формулы-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о прогрессе команды в текущем сезоне «Формулы-1».

«В начале сезона мы рассчитывали повторить прошлогодний результат «Рено». Держали в уме тот факт, что «Феррари» провела очень странный сезон-2020, выступив крайне слабо. И мы полагали, что в этом году они, вероятно, окажутся впереди нас.

Но при этом мы сильно потеряли относительно «Макларена». В прошлом году «Рено» боролась с «Маклареном» до последней гонки сезона, в этом же году у нас не получается этого делать.

Если говорить о цифрах в целом, то нам удалось сократить отставание от «Мерседеса», а также от некоторых других соперников. Так что даже с учетом того, что сейчас «Альпин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, мы все равно сократили отставание от лидеров — вот насколько плотной стала борьба. Отрывы сократились, начиная с лидеров и заканчивая командой с девятой позиции.

То же и с «Астон Мартин» — в прошлом году «Рейсинг Пойнт» боролись за подиумы и даже выиграли «Гран-при», а в этом году мы значительно к ним приблизились. Так что да, расстановка сил между командами несколько изменилась, это касается и нас», — приводит слова Алонсо Autosport.

Испанец вернулся в «Формулу-1» после двух лет отсутствия в гоночной серии. В последний раз гонщик выступал в сезоне-2018 в составе «Макларена».