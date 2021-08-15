Гендиректор трассы «Формулы-1» в Бельгии и ее муж найдены мертвыми в собственном доме
16:49
Генеральный директор бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе найдена мертвой в собственном доме на границе с Люксембургом, сообщает Motorsport Week.
Тело женщины обнаружили в воскресенье вместе с еще двумя трупами — мужчины, предположительно ее мужа, и женщины.
По версии полиции, 51-летняя Майе и неизвестная состояли в интимной связи. Предполагается, что их убил супруг Майе, который затем покончил с собой.
Майе была назначена гендиректором трассы в Спа в июне 2016 года. На автодроме «Спа-Франкоршам» с 27-29 августа пройдет «Гран-при Бельгии» «Формулы-1».
Читайте также
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю