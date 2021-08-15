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Гендиректор трассы «Формулы-1» в Бельгии и ее муж найдены мертвыми в собственном доме

16:49

Генеральный директор бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе найдена мертвой в собственном доме на границе с Люксембургом, сообщает Motorsport Week.

Тело женщины обнаружили в воскресенье вместе с еще двумя трупами — мужчины, предположительно ее мужа, и женщины.

По версии полиции, 51-летняя Майе и неизвестная состояли в интимной связи. Предполагается, что их убил супруг Майе, который затем покончил с собой.

Майе была назначена гендиректором трассы в Спа в июне 2016 года. На автодроме «Спа-Франкоршам» с 27-29 августа пройдет «Гран-при Бельгии» «Формулы-1».

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Иван Шитик все материалы автора

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