Источник: Боттас ведет переговоры с «Ред Буллом»

Валттери Боттас может покинуть «Мерседес» в конце 2021 года. Его контракт истекает по итогам сезона и место финна на следующий год уже закреплено за Джорджем Расселлом из «Уильямса», утверждает издание Judge 13.

Сейчас представители Боттаса ведут переговоры с «Ред Буллом». Предполагается, что там он может заменить Серхио Переса.

Ранее сообщалось, что Боттас может занять место в составе «Альфа Ромео», заменив в команде Кими Райкконена. Еще одним вариантом продолжения карьеры финна называют «Уильямс».