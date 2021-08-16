Источник: Боттас ведет переговоры с «Ред Буллом»
21:22
Валттери Боттас может покинуть «Мерседес» в конце 2021 года. Его контракт истекает по итогам сезона и место финна на следующий год уже закреплено за Джорджем Расселлом из «Уильямса», утверждает издание Judge 13.
Сейчас представители Боттаса ведут переговоры с «Ред Буллом». Предполагается, что там он может заменить Серхио Переса.
Ранее сообщалось, что Боттас может занять место в составе «Альфа Ромео», заменив в команде Кими Райкконена. Еще одним вариантом продолжения карьеры финна называют «Уильямс».
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