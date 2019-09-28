Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьих свободных заездах «Гран-при России» — 1.32,733. Вторым стал его партнер по команде Себастьян Феттель, уступив лидеру 0,316 секунды. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» с отставанием 0,396 секунды.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят смог проехать только четыре круга и показал предпоследнее время. На его машине сломался двигатель.