Леклер — лучший в третьей практике «Гран-при России», Квят — предпоследний
13:08
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьих свободных заездах «Гран-при России» — 1.32,733. Вторым стал его партнер по команде Себастьян Феттель, уступив лидеру 0,316 секунды. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» с отставанием 0,396 секунды.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят смог проехать только четыре круга и показал предпоследнее время. На его машине сломался двигатель.
CLASSIFICATION: END OF FP3@ScuderiaFerrari on top and their rivals have work to do ?— Formula 1 (@F1) September 28, 2019
Next stop = qualifying!#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/dBzYJPqDqv