Легкая атлетика
Статьи
Новости Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Олимпиада

Сегодня, 15:45

«Говорили, что мне осталось жить три года». Советская бегунья Энквист — об онкологии после переезда в Европу

Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бегунья Людмила Энквист
Людмила Энквист.
Фото Getty Images
Скандально известная барьеристка и олимпийская чемпионка заговорила после двадцати лет молчания.

Спортивная карьера олимпийской чемпионки Игр-1996 в Атланте в беге на 100 м с барьерами Людмилы Нарожиленко-Энквист получилась очень драматичной, наполненной взлетами и падениями — победами, славой, тяжелой болезнью и допинговыми скандалами. В последние два десятка лет Людмила жила в Испании и хранила обет молчания, но решила-таки выйти из забвения. 59-летняя экс-спортсменка в документальном фильме для шведского ТВ рассказала о том, как сумела победить рак во второй раз, хотя врачи были настроены пессимистично.

Людмила Энквист-Нарожиленко. Дважды попасться на допинге, пережить эмиграцию и вылечиться от рака

Национальная героиня, несмотря на допинговое прошлое

Чемпионкой мира уроженка деревни Беломестная Криуша в Тамбовской области Людмила Нарожиленко (в девичестве Леонова) впервые стала в возрасте 27 лет еще в составе сборной СССР на ЧМ-1991 в Токио. Но тот успех фактически запустил разрушение семьи с мужем-тренером Николаем Нарожиленко. Вскоре у спортсменки появился личный менеджер швед Йохан Энквист, отношения с которым переросли из профессиональных в личные. Однако в 1993-м бегунью дисквалифицировали за применение стероидов.

Правда, Нарожиленко утверждал, что подсыпал запрещенный препарат неверной супруге из ревности, но у этой версии есть несостыковки. Как бы то ни было, дисквалификацию немного сократили, Людмила развелась с Николаем, вышла замуж за Йохана и после истечения дисквалификации вернулась на дорожку в составе сборной Швеции. И как вернулась! Нарожиленко-Энквист стала быстрейшей барьеристкой планеты, победила на Олимпиаде в Атланте и на чемпионате мира-1997 в Афинах. И это все в возрасте за 30 лет. В Швеции она превратилась в национальную героиню, там поверили в ее версию о мести разгневанного мужа и не считали допингершей. А когда врачи обнаружили у бегуньи рак груди, ей сопереживала едва ли не вся ее новая страна.

После долгих месяцев лечения Энквист (от фамилии бывшего мужа-тренера она к тому моменту уже избавилась) не просто победила онкологию — она вернулась на дорожку и завоевала бронзу чемпионата мира-1999. Этот спортивный подвиг сделал Людмилу сверхпопулярной. Но сама она пребывала в депрессии, поскольку возраст и травма подколенного сухожилия не позволяли ей продолжить карьеру на топ-уровне. Тогда Энквист решила переключиться на бобслей в качестве разгоняющей и стать первой в мире женщиной, выигравшей летнюю и зимнюю Олимпиады.

Бегунья Людмила Энквист
Фото Getty Images

Уход в тень и новая борьба за жизнь

Шансы, кстати, были, но в конце 2001-го незадолго до Игр в Солт-Лейк-Сити спортсменка сдала положительный тест на анаболический стероид метадиенон, за что получила двухлетнюю дисквалификацию. Кстати, она не стала ждать результата тестов, а призналась в применении заранее на шведском телевидении.

Естественно, в Швеции разочаровались в национальной героине, она подверглась травле и перебралась с семьей (мужем и дочерью от первого брака) в Испанию. Было известно, что в 2004-м у Энквист родился сын, но она не выходила из тени и не давала интервью. И вот все же прервала обет молчания для телеканала SVT, снявшись в документальном фильме «Зал славы». Людмила решила сделать исключение для общения с бывшими подругами по сборной Швеции Эрикой Йоханссон и Марией Акрака, рассказав немало драматичных подробностей. Премьера документалки запланирована на 28 апреля, но некоторые подробности беседы стали известны уже сейчас.

Владлена Бобровникова. Победа над раком. Потеря ребенка. Жизнь на две страны. Огромное интервью гандболистки Владлены Бобровниковой

Как выяснилось, экс-бегунья к настоящему моменту развелась с Йоханом Энкистом. Мало того, в конце нулевых, по словам бывшей спортсменки, рак вернулся. Все началось с болей в спине. Когда во время катания на лыжах Людмила упала и повредила позвонок, ей пришлось обратиться в больницу и сделать МРТ, который и показал наличие онкологии. «Рак уже съел половину позвонка. Там было похоже на черную дыру», — цитирует SVT.se Энквист. Дальнейшее обследование в 2008-м показало, что рак распространился и на легкие. Врачи не стали обнадеживать Людмилу. «Они говорили, что мне, к сожалению, осталось жить года три», — вспоминает спортсменка.

Бегунья Людмила Энквист в 1999 году
Фото Getty Images

Однако благодаря химеотерапии удалось очистить легкие, а операция по закрытию опухоли в позвонке при помощи специального костного цемента прошла очень успешно. Поэтому, пусть технически онкология в ее организме сохраняется, она сумела излечиться. И сейчас живет нормальной жизнью, пусть и общается только с детьми. Возвращаться в Швецию она не хочет. «Здесь в Испании я наконец-то могу делать то, что хочу. Возможно, оставаться там, где комфортно, в каком-то смысле трусливо, но мне почти 60 (исполнится 21 апреля. — Прим. «СЭ»). Я выбираю комфортный образ жизни», — утверждает Энквист.

легкая атлетика
5
2
Читайте также
В плавании увеличили нормативы для мастера спорта международного класса
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наш марафонец блеснул в Париже под российским флагом. Он стал вторым среди европейцев!

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости