Скандально известная барьеристка и олимпийская чемпионка заговорила после двадцати лет молчания.

Спортивная карьера олимпийской чемпионки Игр-1996 в Атланте в беге на 100 м с барьерами Людмилы Нарожиленко-Энквист получилась очень драматичной, наполненной взлетами и падениями — победами, славой, тяжелой болезнью и допинговыми скандалами. В последние два десятка лет Людмила жила в Испании и хранила обет молчания, но решила-таки выйти из забвения. 59-летняя экс-спортсменка в документальном фильме для шведского ТВ рассказала о том, как сумела победить рак во второй раз, хотя врачи были настроены пессимистично.

Национальная героиня, несмотря на допинговое прошлое

Чемпионкой мира уроженка деревни Беломестная Криуша в Тамбовской области Людмила Нарожиленко (в девичестве Леонова) впервые стала в возрасте 27 лет еще в составе сборной СССР на ЧМ-1991 в Токио. Но тот успех фактически запустил разрушение семьи с мужем-тренером Николаем Нарожиленко. Вскоре у спортсменки появился личный менеджер швед Йохан Энквист, отношения с которым переросли из профессиональных в личные. Однако в 1993-м бегунью дисквалифицировали за применение стероидов.

Правда, Нарожиленко утверждал, что подсыпал запрещенный препарат неверной супруге из ревности, но у этой версии есть несостыковки. Как бы то ни было, дисквалификацию немного сократили, Людмила развелась с Николаем, вышла замуж за Йохана и после истечения дисквалификации вернулась на дорожку в составе сборной Швеции. И как вернулась! Нарожиленко-Энквист стала быстрейшей барьеристкой планеты, победила на Олимпиаде в Атланте и на чемпионате мира-1997 в Афинах. И это все в возрасте за 30 лет. В Швеции она превратилась в национальную героиню, там поверили в ее версию о мести разгневанного мужа и не считали допингершей. А когда врачи обнаружили у бегуньи рак груди, ей сопереживала едва ли не вся ее новая страна.

После долгих месяцев лечения Энквист (от фамилии бывшего мужа-тренера она к тому моменту уже избавилась) не просто победила онкологию — она вернулась на дорожку и завоевала бронзу чемпионата мира-1999. Этот спортивный подвиг сделал Людмилу сверхпопулярной. Но сама она пребывала в депрессии, поскольку возраст и травма подколенного сухожилия не позволяли ей продолжить карьеру на топ-уровне. Тогда Энквист решила переключиться на бобслей в качестве разгоняющей и стать первой в мире женщиной, выигравшей летнюю и зимнюю Олимпиады.

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Уход в тень и новая борьба за жизнь

Шансы, кстати, были, но в конце 2001-го незадолго до Игр в Солт-Лейк-Сити спортсменка сдала положительный тест на анаболический стероид метадиенон, за что получила двухлетнюю дисквалификацию. Кстати, она не стала ждать результата тестов, а призналась в применении заранее на шведском телевидении.

Естественно, в Швеции разочаровались в национальной героине, она подверглась травле и перебралась с семьей (мужем и дочерью от первого брака) в Испанию. Было известно, что в 2004-м у Энквист родился сын, но она не выходила из тени и не давала интервью. И вот все же прервала обет молчания для телеканала SVT, снявшись в документальном фильме «Зал славы». Людмила решила сделать исключение для общения с бывшими подругами по сборной Швеции Эрикой Йоханссон и Марией Акрака, рассказав немало драматичных подробностей. Премьера документалки запланирована на 28 апреля, но некоторые подробности беседы стали известны уже сейчас.

Как выяснилось, экс-бегунья к настоящему моменту развелась с Йоханом Энкистом. Мало того, в конце нулевых, по словам бывшей спортсменки, рак вернулся. Все началось с болей в спине. Когда во время катания на лыжах Людмила упала и повредила позвонок, ей пришлось обратиться в больницу и сделать МРТ, который и показал наличие онкологии. «Рак уже съел половину позвонка. Там было похоже на черную дыру», — цитирует SVT.se Энквист. Дальнейшее обследование в 2008-м показало, что рак распространился и на легкие. Врачи не стали обнадеживать Людмилу. «Они говорили, что мне, к сожалению, осталось жить года три», — вспоминает спортсменка.

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Однако благодаря химеотерапии удалось очистить легкие, а операция по закрытию опухоли в позвонке при помощи специального костного цемента прошла очень успешно. Поэтому, пусть технически онкология в ее организме сохраняется, она сумела излечиться. И сейчас живет нормальной жизнью, пусть и общается только с детьми. Возвращаться в Швецию она не хочет. «Здесь в Испании я наконец-то могу делать то, что хочу. Возможно, оставаться там, где комфортно, в каком-то смысле трусливо, но мне почти 60 (исполнится 21 апреля. — Прим. «СЭ»). Я выбираю комфортный образ жизни», — утверждает Энквист.