В России лишают олимпийской медали бывшую соотечественницу Гулиеву. Раньше это не удалось сделать даже ВАДА

Легкоатлетка, выступающая за Турцию, получила новый срок дисквалификации в Москве.

На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликована информация о дисквалификации двух спортсменов — Николая Чавкина и Екатерины Гулиевой. Основное внимание в новости, конечно, привлекла Гулиева. Ведь речь в данном случае идет об иностранной спортсменке, так как Екатерина сменила гражданство на турецкое, а также о лишении ее серебра лондонской Олимпиады-2012 в беге на 800 метров. Спортсменку дисквалифицировали на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Срок дисквалификации спортсменки — с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с учетом срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу Спортивного арбитражного суда (CAS). Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются», — говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Гулиеву уже не в первый раз пытаются лишить медали Игр в Лондоне. В 2017-м на этом настаивало Всемирное антидопинговое агентство, но награду удалось отстоять.

Героиня фильма

Неприятная для спортсменки история началась в августе 2015-го с документального фильма немецкого телеканала ARD, который запустил самый крупный допинговый скандал в истории. В нем Екатерина, тогда еще выступавшая под фамилией первого мужа Поистогова, наряду с другими легкоатлетками была обвинена в употреблении запрещенных препаратов.

«Фильм не смотрела и не хочу, что в нем говорят, мне не важно. Допинг-контроль прохожу постоянно, смысла что-то доказывать нет, — цитировал Екатерину «Р-Спорт». — Мне скрывать нечего. Я не верю ни единому слову в этом фильме, считаю, что все это ложь, мне важнее беречь свои нервы и готовиться к соревнованиям».

Однако соревноваться ей не дали. ВАДА получило необходимые записи от ARD, на основании которых рекомендовало наложить пожизненный бан на Поистогову и еще четырех спортсменок. К тому же в агентстве хотели аннулировать результат россиянки на Олимпиаде в Лондоне с лишением медали.

В 2017-м Спортивный арбитражный суд принял иное решение. Можно сказать, что в пользу Екатерины. CAS дисквалифицировал ее на два года. Срок отсчитывался от 24 августа 2015-го, поэтому к моменту решения суда почти истек. Но главное — удалось сохранить олимпийскую бронзу.

Мария Савинова и Екатерина Поистогова (Гулиева) празднуют золото и бронзу на ОИ-2012. Фото Getty Images

От бронзы к серебру

Вот только не всем так повезло. Победительницу 800-метровки у женщин в Лондоне Марию Савинову CAS дисквалифицировал на четыре года с аннулированием результатов в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Это означало, что золота ОИ-2012 она лишается. Таким образом, Поистоговой полагалась уже серебряная медаль, а не бронзовая.

«Медаль мне эта нужна, и я не собираюсь от нее отказываться. Но на Олимпиаде в Лондоне первое место заняла Мария Савинова, а я финишировала третьей. И все, что случилось потом, для меня стало неожиданностью, — объясняла Екатерина ТАСС. — Что касается церемонии вручения, то изначально я хотела, чтобы это случилось на Олимпиаде-2020 в Токио. Но потом мне сказали, что это невозможно в связи с новыми изменениями в регламенте. Поэтому я выбрала, что церемония пройдет в Лозанне в Олимпийском музее».

К тому времени легкоатлетка уже возобновила карьеру. Однако бегать разрешалось только в России. Заявки на получение нейтрального статуса IAAF (сейчас — World Athletics) отклоняла. Вероятно, дело было в отбытой дисквалификации.

Эти отказы помогли избежать карантина, когда Екатерина решила сменить гражданство. Международных стартов у нее не было уже давно, поэтому оставалось только получить разрешение ВФЛА, которая пошла навстречу. Выбор в пользу Турции был очевиден. В 2019-м она вышла замуж за чемпиона мира на дистанции 200 метров Рамиля Гулиева, который ранее сам перебрался в эту страну из Азербайджана.

«В 2019 году была уверена, что уже все, возвращаться не буду. Была усталость, травма стопы. Но настрой сменился по ходу беременности: я отдохнула, поездила с Рамилем по сборам и соревнованиям уже не в качестве спортсмена, — говорила Гулиева в интервью Sports.ru. — А еще я думала: у меня есть возможность выступать где хочу, ездить по миру — а спортсмены в России могут об этом только мечтать. Не воспользоваться такой возможностью — преступление».

Сейчас Екатерина Гулиева выступает за Турцию. Фото Соцсети

Что дальше?

Сейчас Гулиевой 33 года. Она продолжает соревноваться, но в последние сезоны не так активно. В июне прошлого года Екатерина приезжала в Москву на Неделю легкой атлетики. Правда, на этих стартах она не выступала, а поддерживала мужа.

«Катя здесь, со мной, — сообщил журналистам Рамиль Гулиев. — У нее в этом сезоне травма. Она готовится, но не в полную силу — как получается. Основное — следующий сезон, Олимпийские игры. Будем готовиться в полную силу к Олимпиаде. Есть шанс, что выступим вдвоем».

К соревнованиям после травмы она вернулась в сентябре, но ограничилась только двумя стартами в Турции. А в феврале этого года Екатерина выступила на чемпионате своей новой родины в закрытых помещениях. На любимой 800-метрове Гулиева заняла третье место.

Сейчас в профайле на сайте World Athletics у спортсменки сохраняются все награды, включая серебро Олимпиады в Лондоне. В ближайшие дни в этом отношении вряд ли что-то изменится. Сейчас у Гулиевой есть 21 календарный день на подачу апелляции. Этот срок истекает 19 апреля.