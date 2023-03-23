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23 марта, 21:15

«Это тоже требует мужества». Что ждет российскую легкую атлетику после восстановления в правах

Отдел спорта «СЭ»
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Сергей Шубенков (справа).
Фото Никита Успенский/ВФЛА
Себастьян Коу.
Фото Global Look Press
Константин Толоконников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ВФЛА празднует маленькую победу после семи с лишним лет страданий.

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) спустя семь с лишним лет восстановили в правах, хотя особой радости по этому поводу все равно испытывать не стоит. Ведь Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) по-прежнему отказывается допускать наших спортсменов на международные старты, пусть теперь и не по допинговым, а по политическим причинам. Тем не менее недооценивать эту победу российской королевы спорта все равно нельзя — уж больно долгим и тернистым получился путь ВФЛА к возвращению статуса.

Константин Толоконников.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Долгий и тернистый путь

Если большинство российских спортсменов страдают без международных стартов около года, то легкоатлеты мучаются гораздо дольше, с ноября 2015-го, когда на основании расследования Всемирного антидопингового агентства их поразили в правах. С тех пор наши атлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на чемпионатах мира выступали в лимитированном количестве и в нейтральном статусе. На Олимпиаду в Токио в 2021 году в этом виде допустили только десять российских спортсменов, что не помешало, впрочем, Марии Ласицкене выиграть золото в прыжках в высоту, а Анжелике Сидоровой — серебро в прыжках с шестом.

Что касается восстановления, оно вроде приближалось, но затем отдалялось. В том числе и из-за дела о поддельной справке прыгуна в высоту Данила Лысенко, пропустившего допинг-тест. Тогда в 2018-м разразился настоящий скандал, руководство ВФЛА ушло в отставку, а в наказание пришлось еще и заплатить многомиллионный штраф. Но все же легкоатлетам вновь удалось встать на правильную траекторию.

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В ноябре 2022-го глава рабочей группы по данному вопросу Руне Андерсен в своем докладе позитивно оценил выполнение так называемой дорожной карты, похвалил ВФЛА за противодействие допингу, а также отметил возросшую эффективность тестирования атлетов. Пусть окончательно вопрос по восстановлению и решили тогда отложить до марта. И сейчас долгожданное событие наконец-то произошло.

По словам Андерсона, все условия по восстановлению к настоящему моменту выполнены. Рабочая группа еще на прошлой неделе встретилась в Стамбуле с главой ВФЛА Петром Ивановым. И Андерсона и его коллег заверили, что во Всероссийской федерации легкой атлетики продолжат развивать организацию в том же духе. Тем не менее мониторинг действий ВФЛА продолжится в течение ближайших трех лет. Но это уже мелочь...

Себастьян Коу.
Фото Global Look Press

Подождем несколько недель

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине. Я благодарю Руне Андерсена и всю рабочую группу за труд, который они проделали за эти семь лет. Надеюсь, что теперь в российской легкой атлетике в мире не будут сомневаться, когда спортсмены из этой страны снова будут выступать», — приводит РИА «Новости» слова президента World Athletics Себастьяна Коу.

Как понятно из слов господина Коу, барьеры для участия россиян (как и белорусов) в международных стартах, несмотря на нынешнее решение, снимать никто не собирается. Ранее президент World Athletics давал понять, что допускать до соревнований россиян не планируется до окончания СВО. Хотя, возможно, в связи с нынешней позицией МОК и здесь пройдут позитивные подвижки. По крайней мере Коу пока не стал озвучивать какие-то четкие критерии, сообщив, что условия, при которых отстранение России и Белоруссии будет снято, сформулируют в течение нескольких ближайших недель. Так что в данный момент не может идти и речь об отборе в легкой атлетике и на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Пока непонятно, от каких соревнований отстранили. Задачей было восстановить федерацию, и она выполнена. Первый очень большой шаг сделан. Федерация была лишена в правах больше семи лет. Возможно ли было не продлять отстранение? Об этом не думаю. Сделали все, что могли. World Athletics нашла в себе силы продолжить работу. Заявить о том, что федерация восстановлена в правах, тоже требует определенного мужества», — заявила «СЭ» первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

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Действительно, при всей «подвешенности» ситуации нынешнему решению нельзя не порадоваться — легкоатлеты как минимум на один шаг стали ближе к полноценному возвращению. А значит, шансы Ласицкене, Сидоровой, Лысенко и других наших топ-атлетов доказать свою силу на международной арене пусть немного, но все же возросли.

Мария Ласицкене (Кучина)
Себастьян Коу
ВФЛА
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