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Московский марафон в 2024 году установил рекорд по числу зарегистрированных участников

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На забеги Московского марафона зарегистрировалось около 40 тысяч бегунов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Всего на Московский марафон на оба дня зарегистрировано около 40 тыс. человек», — приводит ТАСС слова представителя оргкомитета мероприятия.

В прошлом году на Московский марафон зарегистрировалось более 38 тысяч человек, что являлось рекордным показателем.

Забег на дистанцию 42,200 метров пройдет 13 октября.

Источник: ТАСС
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