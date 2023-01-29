«Надеюсь, дадут возможность показать, что наша страна сильная». Лысенко бьет лучшие результаты иностранцев
В Москве прошла шестая «Битва полов». Это соревнования по прыжкам в высоту, в которых соревнуются между собой команды мужчин и женщин из шести человек. Понятно, что представители сильного пола прыгают выше. Поэтому считали не метры, а очки. Например, 1072 очка девушки получали за покоренную высоту 185 см, а парни — за 218 см.
В этом году победа досталась мужской команде, которую буквально вытащил своими прыжками Данила Лысенко. Он остановился на отметке 2,38 м, показав лучший результат сезона в мире. Конкуренцию у девушек ему составляла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Однако взяв высоту 1,93 м, следующий рубеж 1,97 м ей не покорился.
Ласицкене: «Делаю, что от меня зависит»
У Марии Ласицкене в коллекции есть три победных шлема за победу в «Битве полов» в прошлые годы. Поэтому понятно, что своим вторым местом она была не сильно довольна.
— Чувствую себя хорошо. Рада, что удался праздник. Все в таком хорошем настроении болели за нас, поддерживали. Естественно, недовольна результатом, но это уже другой вопрос. Главное, что шестая «Битва полов» удалась.
— Как оцените свою форму на данном этапе? Говорят, что пик должен быть в марте.
— Ой, честно, я ничего не оцениваю. Слушаю тренеров, выполняю все установки на тренировках. Это для меня сейчас самое главное. Никаких чисел в голове не ставлю. Потому что тяжело тратить энергию на какие-то анализы.
— Почему последние попытки решили прыгать в тишине?
— Иногда мне полезно прыгать в тишине. Потому что в голове есть установки. Поэтому порой прошу тишины. Надеюсь, что люди относятся к этому с пониманием. Сейчас было так. Главное — слушать свой организм. Слушать, что тебе в данный момент нужно.
— Руководитель легкой атлетики Татарстана в интервью «СЭ» предложил вам прыгнуть через кремлевскую стену. Готовы?
— Настоящую стену, что ли?
— Планку поставить на Красной площади.
— Вообще про Красную площадь давно шли разговоры. Круто было бы вынести помост на Красную площадь. Думаю, будет огромное количество болельщиков. Было бы классно. Как-то смиксовать с размерами, это было бы полезно. Почему нет?
— Каково прыгать в маленьких залах? Не расстраивает?
— Нет, прыжки в таких залах — это особая атмосфера. Зритель очень близко, видит каждый наш шаг. Все внимание только на нас. В такой атмосфере тоже надо уметь прыгать, по-своему настраиваться. Мне это нравится. Много у высотников таких стартов. Чем больше, тем лучше. Я рада такой атмосфере. Не скучала, а заряжалась.
— Поедете на Азиатские игры, если будет возможность?
— Давайте выступлю 4 февраля. Я так далеко не думаю, не загадываю. От меня требуется готовиться и тренироваться.
— Последние новости обнадеживают?
— Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет говорит, что эти люди могут менять свое мнение. Я делаю то, что от меня зависит. Я тренируюсь.
— За международными соревнованиями по-прежнему не следите?
— Нет, не слежу.
— Как происходит коммуникация с ВФЛА?
— Повторюсь, я сейчас в тренировках. Можно сказать, что не общаюсь. Очень много на плечах...Ой, давайте не будем.
Лысенко: «Читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие»
Данила Лысенко выиграл самую первую «Битву полов» в 2018 году. После случилась громкая история с подделкой документов о прохождении допинг-тестов, за которую спортсмена дисквалифицировали. Лысенко вернулся на соревнования в прошлом году и показывает очень приличные результаты.
— Какие впечатления от турнира «Битва полов»?
— Впечатления нереальные. Сам не ожидал от себя такого результата. Очень доволен и рад. Атмосфера классная. Выступал тут на самых первых соревнованиях, потом был в качестве зрителя. Очень здорово. Спасибо публике. Они меня сильно поддержали. Думаю, что благодаря им так прыгнул и благодаря своей жене, которая находилась рядышком.
— Насколько разные ощущения от победы сейчас и пять лет назад?
— Эмоции что там, что здесь очень яркие и сильные. Результат, как видите, улучшил.
— Тот шлем был тяжелее?
— По-моему, да.
— Кто принимал решение продолжать прыгать, когда уже оформили победу: вы или тренер?
— Когда 2,38 прыгнул, то подумал остановиться. Но Сергей Петрович (Клюгин) сказал: «Давай, попробуем». Решил попробовать.
— Каково принести победу не только себе, но и команде?
— Ребята мне сказали спасибо, когда получали свои шлемы.
— Судя по последним результатам, ваша форма оптимальная?
— Думаю, да. Сам не ожидал такого результата. Не думал о результате, когда шел, но прыгнуть 2,38 — даже не снилось мне.
— Насколько тяжело себя мотивировать на внутренние старты?
— Как я себя мотивирую? У меня четыре года не было возможности выступать. Поэтому сейчас кайфую от каждого старта.
— У вас сейчас результат 2,38, лучший результат сезона у иностранцев — 2,27. Не обидно, что не с ними соревнуетесь?
— Рад, что показываю такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что скоро дадут возможность посоревноваться там и показать, что наша страна сильная. Я читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие. Будем надеяться на лучшее.
— В Азии готовы выступать?
— Если будет возможность, то да.
— Вы оформили нейтральный статус?
— Нет, еще не подавал на нейтральный статус. Думаю, что в ближайшее время подам.
— Не думаете, что будут проблемы с этим из-за прошлой дисквалификации?
— Не знаю. Не хочу об этом думать. Надеюсь, что не будет никаких проблем.
— Почему на «Битве полов» выступали под песню «Индиго»? (В песне есть слова: «О том, что в мире, где нас растили, так много гнили! Там мало мира, но я буду сильна»). Это какое-то послание от вас?
— Это не послание. Просто это сильная песня. Она мне нравится. Я под нее могу настроиться.