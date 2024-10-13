Кениец Джон Корир стал победителем Чикагского марафона

Кенийский бегун Джон Корир одержал победу в Чикагском марафоне.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты 43 секунды. Вторым стал Мохамед Эса из Эфиопии (+1 минута 56 секунд), третьим — кениец Амос Кипруто (+2.07).

27-летний Корир в 2022 году занял третье место в Чикагском марафоне, а в 2023 стал четвертым.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года, он входит в престижную серию World Marathon Majors. Дистанция забега составляет 42 195 метров.