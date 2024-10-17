Петр Фрадков стал кандидатом на пост главы ВФЛА

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков выдвинут на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики от Волгоградской области. Выборы президента организации пройдут 23 ноября в Москве.

«Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи. Петр Фрадков возглавляет Попечительский совет ВФЛА уже более двух лет, вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств. Вот уже два года реализуется его программа по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене, идет системная работа по улучшению качества соревнований», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Фрадков в 2018 году получил благодарность президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий всероссийского уровня. В 2023-м ему была вручена юбилейная медаль «100 лет Центральному спортивному клубу Армии» за особые заслуги и содействие в решении задач, возложенных на ЦСКА.