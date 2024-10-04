Легкоатлетка Рыжанкова — о рекорде Европы: «До сих пор с трудом осознаю, что произошло!»

Бегунья Юлия Рыжанкова, завоевавшая золотую медаль чемпионата России и установившая рекорд России и Европы, в интервью «СЭ» рассказала о подготовке к соревнованиям и неожиданному для нее результату.

На чемпионате России в Нижнем Новгороде 36-летняя спортсменка преодолела 100 км за 7 часов 1 минуту и 17 секунд.

— Нет, я не ожидала, что пройду эту дистанцию настолько быстро, — призналась Юлия. — На тренировках я чувствовала, что физически подготовлена лучше, чем в предыдущие годы, и нахожусь в хорошей спортивной форме, поэтому была довольная своим состоянием. Отправляясь в Нижний Новгород, я понимала, что если побью личный рекорд в 7 часов 30 минут и пробегу даже на 10 минут быстрее, то буду довольна. Но на 7 часов 1 минуту ни я, ни тренер никак не рассчитывали, ведь это очень серьезная заявка даже на международном уровне. Я до сих пор с трудом осознаю, что произошло!

— Чем вы объясняете такой успех?

- Помимо занятий спортом, я еще тружусь учителем физкультуры в общеобразовательной школе. В этом году, посоветовавшись с семьей, решила взять минимальное количество часов. Хотела хотя бы годик попробовать потренироваться так, как это делают мои соперники. Они посвящают все время тренировкам, а между ними могут отдохнуть. До этого года у меня так не получалось. Практически весь август я провела на сборах в Кисловодске, в начале сентября вернулась домой всего на пять дней и уехала обратно в Кисловодск. Два месяца интенсивных тренировок и отсутствие каких-то бытовых проблем положительно повлияли на мой результат на чемпионате России.