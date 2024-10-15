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Легкоатлетка Морозова — о выступлении без флага: «Свои интересы надо ставить на первый план»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Российская специалистка в беге на ультрадистанциях Александра Морозова, ставшая чемпионкой среди женщин на Московском марафоне-2024, в интервью «СЭ» высказалась о выступлении без флага на международных стартах.

— Сейчас многие осуждают спортсменов за выступления под нейтральным флагом. Считаете это неправильным?

— Я не согласна с этой историей. Проще отказаться от всего и сидеть дома, только кому от этого будет лучше? Точно не нам, зато те, кто не хочет видеть нас на соревнованиях, наверное, порадуются, что не составляем никакую конкуренцию.

— Лично вам разве не важно, под каким флагом выступать?

— Я в любом случае выступаю за Россию. То есть я заявляюсь на забег так же, как и любой спортсмен, и при регистрации указываю Россию как свою страну. Другое дело, что сейчас некоторые организаторы в целях своей безопасности просто исключают наши флаги из протоколов. По факту это не несет никакой большой смысловой нагрузки: все знают, что ты участник из России, когда ты регистрируешься с российским паспортом. Я не представляю страну только на официальных стартах, например, не могу сама поехать на чемпионат мира, ведь я не в составе сборной страны. Но сейчас Россию не допускают на международные турниры, соответственно, не только я не могу попасть туда, но и любой другой человек, который находится в национальной команде.

Вообще, я считаю, что век спортсмена очень короткий, поэтому надо использовать для себя все возможности. И, допустим, если есть возможность поехать без флага, надо выступать без флага, потому что в рамках общей истории страны судьба одного атлета ничего не стоит. Здесь нужно, наверное, ставить свои интересы на первый план, тем более что все знают, что ты из России, а то, какой там нарисован флажок, — это уже какие-то формальности, которые не касаются спорта, — объяснила Александра Морозова.

Александра Морозова выиграла Московский марафон-2024. «Если есть возможность поехать без флага, надо выступать». Как марафонка Морозова смогла обойти международные санкции

легкая атлетика
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