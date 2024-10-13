Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в марафоне

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Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон, установив мировой рекорд.

Спортсмена пробежала 42,2 км за 2 часа 9 минут 57 секунд. Второе место заняла эфиопка Сутуме Кебеде (отставание — 7 минут 36 секунд), третьей финишировала кенийка Ирин Чептаи (+7.56).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал представительнице Эфиопии Тигист Ассефе, которая преодолела дистанцию Берлинского марафона за 2 часа 11 минут 52 секунды.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года.