Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 17:55

Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в марафоне

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рут Чепнгетич.
Фото Global Look Press

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон, установив мировой рекорд.

Спортсмена пробежала 42,2 км за 2 часа 9 минут 57 секунд. Второе место заняла эфиопка Сутуме Кебеде (отставание — 7 минут 36 секунд), третьей финишировала кенийка Ирин Чептаи (+7.56).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал представительнице Эфиопии Тигист Ассефе, которая преодолела дистанцию Берлинского марафона за 2 часа 11 минут 52 секунды.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года.

легкая атлетика
Читайте также
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости