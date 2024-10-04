Бегунья Рыжанкова — о воздушных тревогах в Белгородской области: «Уже никто этого не пугается»

Легкоатлетка из Старого Оскола Юлия Рыжанкова, выигравшая золотую медаль чемпионата страны и установившая рекорд России и Европы, в интервью «СЭ» рассказала о ракетных угрозах в Белгородской области.

— Иногда по городу включают сирену, но все проходит в штатном режиме. Если мы находимся на стадионе и появляется ракетная опасность, то приходится где-то прятаться: мы спускаемся в укрытие или уходим в какое-либо помещение без стекол. Когда все заканчивается, мы выходим и продолжаем тренироваться. Но мы часто бегаем в лесу, а там укрыться все равно негде... Нас это уже не пугает, мы настолько привыкли и к звукам сирены, и к угрозам. Ну пришло на телефон предупреждение об опасности, что теперь делать? Уже никто этого не пугается, — объяснила Рыжанкова.