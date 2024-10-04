Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 09:30

Бегунья Рыжанкова — о воздушных тревогах в Белгородской области: «Уже никто этого не пугается»

Софья Щудрина
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легкоатлетка из Старого Оскола Юлия Рыжанкова, выигравшая золотую медаль чемпионата страны и установившая рекорд России и Европы, в интервью «СЭ» рассказала о ракетных угрозах в Белгородской области.

— Иногда по городу включают сирену, но все проходит в штатном режиме. Если мы находимся на стадионе и появляется ракетная опасность, то приходится где-то прятаться: мы спускаемся в укрытие или уходим в какое-либо помещение без стекол. Когда все заканчивается, мы выходим и продолжаем тренироваться. Но мы часто бегаем в лесу, а там укрыться все равно негде... Нас это уже не пугает, мы настолько привыкли и к звукам сирены, и к угрозам. Ну пришло на телефон предупреждение об опасности, что теперь делать? Уже никто этого не пугается, — объяснила Рыжанкова.

Юлия Рыжанкова. «Сирен у нас уже никто не боится». Марафонка из Белгородской области — о рекорде Европы и школьницах с наращенными ногтями
Читайте также
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости