Тарасов заявил, что МОК и World Athletics негативно влияют на расширение Лиги марафонов БРИКС

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов отметил, что процесс расширения Лиги марафонов БРИКС идет непросто.

«Что касается расширения Лиги марафонов БРИКС, то перспективы есть, мы находимся в стадии переговоров с Индией, Бразилией, Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Процесс нелегкий, и сложности заключаются вовсе не в желании или нежелании того или иного марафона войти в нашу лигу. Есть влияние Международного олимпийского комитета и World Athletics. Но мы пытаемся договариваться, и я надеюсь, что в ближайшее время наша лига пополнится хотя бы одним марафоном, который проходит в стране, входящей в БРИКС», — приводит ТАСС слова Тарасова.

Он добавил, что организаторы проекта со следующего года будут фокусироваться на приглашении иностранных спортсменов из стран БРИКС.

В настоящее время в Лигу марафонов БРИКС входят Московский и Казанский марафоны, а также марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.