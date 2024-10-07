Призер чемпионата мира в беге на 800 метров Бетт умер в возрасте 26 лет

Кенийский бегун Кипьегон Бетт скончался на 27-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Nation.

По сведениям источника, спортсмена некоторое время рвало кровью из-за повреждения печени и других внутренних органов. Он проходил амбулаторное лечение в больнице.

Бетт является чемпионом мира среди юниоров и бронзовым призером ЧМ в беге на дистанции 800 метров. В 2018 году спортсмен был отстранен из-за обнаружения в допинг-пробе эритропоэтина. В 2022 году кениец вернулся в спорт, но не смог продолжить карьеру.