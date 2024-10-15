Марафонка Морозова — о санкциях в легкой атлетике: «Хочется выезжать за границу, соревноваться на международном уровне»

Российская бегунья на ультрадистанциях Александра Морозова, ставшая победительницей Московского марафона-2024, в интервью «СЭ» рассказала о том, как ей удалось преодолеть легкоатлетические санкции в статусе любителя и выйти на международные старты.

— Не могли бы вы рассказать о вашем статусе в спорте? Вы же выступаете в качестве любителя, не входя в состав сборной России.

— Сейчас все эти понятия уже потихоньку расплываются. Если мы говорим про официальные старты, то я не состою в сборной России и не числюсь ни в каких государственных органах. Поэтому я не могу представлять страну на таких официальных стартах, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы и Олимпийские игры. У меня любительский статус, я просто участвую в забегах. Изначально у меня и не было задачи выходить на масштабные турниры, просто мой уровень не позволял мне попасть в сборную страны. Потом в 2015 году началась история с отстранением нашей сборной от международных стартов, поэтому мне уже не хотелось попадать в национальную команду. Я решила, что мой путь будет такой, ведь мне хочется выезжать за границу, путешествовать и соревноваться на международном уровне. Думаю, что для меня этот вариант будет оптимальный. Тем более что я не вижу для себя каких-то больших плюсов от профессионального статуса. К тому же я специализируюсь на ультрадистанциях. В общем, остаюсь в таком статусе, в котором мне привычно, — сказала Морозова.