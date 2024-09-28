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Прыгун Акименко заявил, что нарушил антидопинговые правила по глупости

Алина Савинова
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Российский легкоатлет Михаил Акименко рассказал об отстранении от спорта за нарушение антидопинговых правил.

Прыгун в высоту дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации истечет 24 апреля 2025 года.

«Меня дисквалифицировали за три «флажка», все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю. Тренируюсь. Надеюсь, вы меня еще увидите», — приводит ТАСС слова Акименко.

28-летний Акименко является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, а также чемпионом России в помещении (2019).

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Михаил Акименко
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