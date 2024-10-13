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Британский бегун Фицгиббон умер в возрасте 28 лет

Алина Савинова
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Легкоатлет Робби Фицгиббон скончался на 29-м году жизни, сообщает телеканал Sky News. Причины смерти спортсмена не называются.

«С глубокой грустью мы объявляем о кончине одного из наших самых любимых спортсменов, Робби Фицгиббона. Друг для многих и источник мотивации для всех, кто имел честь знать его, Робби был олицетворением того, что мы ценим в «Фениксе», — приводит телеканал комментарий клуба «Брайтон Феникс».

Фицгиббон специализировался в беге на средние дистанции. Он выступал за сборную Великобритании на чемпионате Европы 2019 года в закрытом помещении, где занял последнее место в финале.

В 2025 году легкоатлет намеревался пробежать Брайтонский марафон с целью собрать средства для благотворительной организации, которая занимается психическим здоровьем. Ранее, в 2022 году, Фицгиббон признался, что у него диагностировали психоз.

легкая атлетика
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